I CRAQUE DEL MOMENTO - Dzemaili: vola come un mediano, punge come un bomber

23/01/2017 13:20

DZEMAILI BOLOGNA / Due vittorie consecutive e passa la paura. Il Bologna ha iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno: la squadra di Donadoni ha centrato due successi su due riportandosi sulla parte sinistra della classifica (con una partita ancora da recuperare contro il Milan, ndr) e soprattutto ha incrementato a 16 i punti di vantaggio sulla terz'ultima. Per raggiungere la fatidica 'quota 40' c'è ancora molta strada da fare, ma l'impressione è che quest'anno serviranno molti meno punti per salvarsi e che i rossoblu possano già considerarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

MEDIA GOL DA CENTRAVANTI - A trascinare i felsinei verso zone tranquille della classifica a suon di gol non è un attaccante, bensì un centrocampista: Blerim Dzemaili. Il 30enne svizzero di origini macedoni è l'autentico craque del momento: corre come un mediano e segna com un attaccante! Dapprima l'ex napoletano ha siglato l'unica rete con cui il Bologna ha espugnato il campo del Crotone, poi ha fatto valere la legge dell'ex contro il Torino a cui ha rifilato una doppietta nel 2-0 casalingo. In mezzo ha trovato anche il tempo di trafiggere l'Inter nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia persa poi ai supplementari. E con 6 centri totali, Dzemaili è il capocannoniere della squadra davanti a Destro (4).

Calciomercato Bologna, già deciso il futuro di Dzemaili

Donadoni ed il Bologna faranno bene a godersi questo Dzemaili da qui al termine della stagione. Perché il futuro del centrocampista elvetico in materia di calciomercato è già stato scritto: a partire dal prossimo 1 luglio, infatti, diventerà un giocatore del Montreal Impact, l'altra compagine del patron rossoblu Joey Saputo. Una scelta, quella di traslocare nella Major League Soccer statunitense, maturata già da tempo e resa nota lo scorso dicembre. E tra i supporter della squadra emiliana c'è già chi sta iniziando a rimpiangerlo...