Bologna, Donadoni: "Niente Milan? Non mi fascio la testa"

23/01/2017 09:44

DONADONI BOLOGNA / L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 1 Rai':

PRESENTE E UNO SGUARDO AL MATCH COL NAPOLI - "Vogliamo continuare questo trend. il Napoli? Ha giocatori con caratteristiche eccezionali ed ha trovato una quadratura. Quando si affrontano queste squadre bisogna metterci la convinzione giusta perché si può dare filo da torcere a chiunque. Servirà una partita di grande qualità".

LA JUVENTUS - "La squadra vista contro la Lazio è un po' una forzatura, ma quando c'è la disponibilità dei giocatori si può fare qualsiasi cosa".

DESTRO - "La prestazione di ieri è stata estremamente positiva, è quello il Destro che mi piace. Se continua a segnare con quella intensità e voglia, il gol arriva e anche se non dovesse arrivare il suo lavoro è più che sufficiente. Ha grandi qualità, quando dico che credo più io in lui che lui stesso è perché a volte si incupisce pensando solo al gol. Per un allenatore non è solo quello".

IL MILAN - "Non ho la più pallida idea di quali credenziali un allenatore debba avere per allenare il Milan. E' giusto che ognuno faccia le proprie scelte. Io ho l'ambizione di ottenere traguardi importanti ma il mio futuro passa per il presente a Bologna dove devo fare bene. Non mi fascio la testa per il Milan, sto con i piedi per terra".

NAZIONALE - "Ventura fortunato con i giovani? Il calcio è fatto di fasi. Questo è un momento giusto per ragionare in quell'ottica, ma non parlerei di fortuna. Ha la capacità di adeguarsi al modo migliore alla situazione".

