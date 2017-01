Calciomercato Roma, un tweet di Wilshere decide il suo futuro?

23/01/2017 09:58

CALCIOMERCATO ROMA TWEET WILSHERE / In un mondo sempre più caratterizzato ed influenzato dai 'social network', spesso un tweet può rivelarsi decisivo per indirizzare il futuro di un giocatore, almeno agli occhi dei tifosi. Ne sa qualcosa Jack Wilshere che, volendo omaggiare il record di gol con la maglia dello United stabilito da Wayne Rooney, ha fatto infuriare molti tifosi dell'Arsenal. "Incredibile conquista, Wayne Rooney, vero capitano e di gran lunga il migliore con cui abbia mai giocato", recita il cinguettio del centrocampista, attualmente in prestito al Bournemouth. E proprio lì lo hanno invitato a restare alcuni tifosi, mentre altri gli hanno ricordato grandi calciatori frequentati sul rettangolo verde con la maglia dei 'Gunners', non considerando che forse quel "migliore" si riferiva a capitano e non a giocatore in generale. Ancora incerto se rinnovare o meno il proprio contratto in scadenza nel 2018, Wilshere è sempre nel mirino di Manchester City, Milan e Roma.

D.T.