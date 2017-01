Napoli, Ferlaino: "Non firmerei per il secondo posto. Maradona..."

23/01/2017 09:33

FERLAINO RADIO 1 RAI / Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio 1 Rai': "La stretta di mano è stata calorosa. Io stimo molto Maradona giocatore, gli voglio bene perché ha partecipato e contribuito a due Scudetti del Napoli. Nel giudicare l'uomo non posso non considerare il Maradona calciatore, quindi gli voglio bene anche come uomo. Lui uomo immagine del Napoli? Lo è già. Gestire Maradona da presidente è stato molto bello, a volte facilissimo a volte un po' difficile. Sono stato quasi il carceriere di Maradona perché non l'ho ceduto nonostante lo volessero in tanti. Io, da tifoso, non firmerei per il secondo posto del Napoli. Tra i calciatori fuori dal Napoli, mi piacciono Higuain, Pogba e Dybala. Ai napoletani il Sarri privato non interessa, interessa il Sarri sportivo e piace molto. Il confronto con Montella l'ha vinto lui. Sarri è un allenatore che sbaglia poco e resiste alle pressioni dell'ambiente e del presidente. Il Ferlaino tifoso dice che il Napoli può farcela per lo Scudetto, la Juventus ha problemi a centrocampo e una difesa un po' anziana. C'è anche la Roma".