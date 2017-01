Calciomercato Inter, da Miangue a Ranocchia: tutte le trattative in uscita

23/01/2017 09:07

CALCIOMERCATO INTER YAO GNOUKOURI / Nella giornata di ieri l'Inter è riuscita, con non poca fatica, ad avere la meglio del Palermo. Il momento dei rosanero è decisamente delicato, impegnati in una lotta salvezza che li vede a -11 dal primo posto utile per confermarsi in serie A.

La sfida di ieri potrebbe però aiutato i due club a discutere di alcune trattative. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'accordo tra Inter e Palermo per Yao e Gnoukouri sarebbe ormai stato raggiunto. Sarà ora i rosanero a dover parlare con i due ragazzi, per i quali nelle ultime ore avrebbe mostrato un certo interesse anche l'Udinese.

Come dichiarato da Ausilio nel pre gara di ieri, l'Inter ora penserà soltanto a sfoltire la rosa, per poi pensare nuovamente ai colpi in entrata a partire da giugno. E' ripresa la trattativa con il Cagliari per Miangue. Il club sardo era intenzionato a inserire un diritto di riscatto per sé, con diritto di contro riscatto alquanto elevato per i nerazzurri, che non intendono però correre alcun rischio. Il giovane ha prospettive interessanti e il club non vuole perderlo.

Sampdoria ed Espanyol intanto sondano la pista Santon, anche se l'eventuale partenza di Miangue potrebbe 'bloccarlo' a Milano fino a giugno. Il piano di uscite potrebbe dunque essere completato dall'addio di Ranocchia. In serie A c'è chi ha mostrato interesse ma a bloccare il tutto sono i 2.5 milioni di ingaggio del centrale. Si punta a un prestito con obbligo di riscatto, con West Ham e Hull City alla finestra.

L.I.