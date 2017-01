Calciomercato Napoli, Diawara spinge Jorginho verso l'addio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/01/2017 08:32

CALCIOMERCATO NAPOLI JORGINHO / Tante le critiche subite da Jorginho nella gestione Benitez. Al regista ex Verona veniva chiesto infatti di gestire la fase difensiva in un centrocampo a due, il che lo portava quasi automaticamente a farsi ammonire.

Per mancanza del fisico adeguato e dei tempi necessari, Jorginho si ritrovava sistematicamente alle spalle del centrocampista o dell'attaccante avversario in fuga, costretto a strattonarlo e a subire la sanzione conseguente. Un compito così gravoso che interferiva con i suoi compiti di gestione dell'azione, che passavano così quasi unicamente dai piedi degli attaccanti, crendo un vuoto in mediana.

A un passo dalla cessione nel calciomercato estivo, l'italo-brasiliano è stato bloccato a Castelvolturno da Maurizio Sarri, che gli ha donato una mediana a tre, con soli compiti di gestione o quasi. Una stagione importante la sua quella passata, in Italia come in Europa. La concorrenza nel ruolo in quest'annata però sembra aver cambiato qualcosa. La presenza di Diawara non rappresentava inizialmente una 'minaccia' per la sua titolarità ma, col passare delle giornate, il giovane ha dimostrato di poter giocare in questo Napoli, prendendosi sempre più responsabilità.



Il calo subito da Jorginho solleva qualche dubbio sulla sua permanenza a Napoli. Il classe '91 potrebbe decidere di puntare a un ruolo da titolare altrove. Intanto i suoi errori si accumulano, in Europa come in serie A. Per la sua seconda rinascita potrebbe guardare a un'altra piazza.

Calciomercato Napoli, Jorginho-Diawara: il futuro dell'italo brasiliano

Il classe '91 è arrivato a un passo dalla Nazionale italiana. Un sogno che, dati i tanti giovani emergenti, pare ora sfumare nella gestione Ventura. Tutte le ambizioni si 'limitano' dunque al club, con la voglia di titolarità e serenità potrebbero condurlo altrove.

La Fiorentina non potrà puntare in eterno sul talento di Borja Valero che, a 32 anni, potrebbe vedersi affiancare un'alternativa più giovane, con l'obiettivo di sostituirlo del tutto in un futuro prossimo.

La Roma potrebbe vedere in lui il sostituto di Pjanic, provando a mettere ordine in mediana con un giocatore non abile nelle verticalizzazioni, ma sempre pronto a far passare il gioco tra i suoi piedi, al fine di sfruttare la propria visione del gioco.

Restando in tema Pjanic, la Juventus potrebbe pensare a Jorginho come sua alternativa, soprattutto se in estate dovesse partire Hernanes. Ottimi piedi da affiancare a una 'new entry' dal fisico prestante, per una rosa sempre più completa.

Il nuovo centrocampo del Napoli va formandosi, con Rog, Zielinski e Diawara che rappresentano il futuro azzurro, dati anche gli ingenti investimenti. Nel mercato Napoli estivo Jorginho potrebbe dunque diventare la pedina chiave per degli scambi interessanti, che andrebbero a colmare dei vuoti in rosa, come nel caso del terzino mancino.