dall'inviato Matteo Zappalà

23/01/2017 08:30

DEULOFEU MILAN / Oggi è finalmente il giorno di Gerard Deulofeu al Milan: l'attaccante spagnolo è arrivato attorno alle 8 del mattino alla clinica 'La Madonnina' per sottoporsi alle visite mediche di rito in vista del suo trasferimento in rossonero (in prestito secco oneroso dall'Everton). Calciomercato.it sta seguendo in diretta l'evento con un suo inviato.

S.D.