LA MOVIOLA DI CM.IT: Su Mertens e Goldaniga interventi da rigore

Emiliano Forte

23/01/2017 07:46

MOVIOLA SERIE A / Deludente l’arbitraggio di Gianluca Rocchi nella super sfida di San Siro tra Milan e Napoli dove le imprecisioni sono state tante fin dalle prime battute, quando a far discutere è stato un contatto in area rossonera tra Mertens e Paletta giudicato regolare. E’ andata meglio a Davide Massa, chiamato a dirigere Juventus-Lazio dove l’unico episodio da rivedere è un contatto in area bianconera con protagonisti Asamoah e Lombardi sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Episodio dubbio anche in Palermo-Inter dove Gagliardini è graziato da Irrati per una trattenuta su Goldaniga.

CHIEVO-FIORENTINA 0-3, arbitro Maresca 6 – Ineccepibile il calcio di rigore concesso al 51esimo quando Cacciatore in ritardo stende il viola Chiesa; il giocatore clivense infatti non protesta e accetta la decisione di Maresca.

MILAN-NAPOLI 1-2, arbitro Rocchi 4 – Direzione deludente quella del fischietto di Firenze, che fatica a trovare la giusta misura nella gestione dei cartellini ed incappa in errori di valutazione che alla fine del match risulteranno numerosi. Il più eclatante, dopo 3 minuti di gioco, quando non interviene sul contatto Paletta-Mertens in area di rigore rossonera. Le immagini evidenziano il fallo del difensore italo-argentino sull’attaccante belga e dunque andava concesso un tiro dal dischetto agli ospiti. Nel finale di primo tempo altro episodio dove Rocchi proprio non convince: Bacca lanciato in contropiede viene affrontato da Tonelli e si lascia cadere senza subire alcun fallo. Il direttore di gara invece ferma il gioco perché vede una scorrettezza ed ammonisce Tonelli commettendo un secondo errore, visto che a quel punto il difensore del Napoli andava espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol.

JUVENTUS-LAZIO 2-0, arbitro Massa 6 – In una sfida ben controllata dal direttore di gara c’è un episodio che merita attenzione: è il minuto 55 quando uno scatto di Lombardi costringe al ripiegamento difensivo Asamoah che in area si aiuta con una spallata molto energica per avere la meglio sull’avversario. Il giocatore biancoceleste chiede invano l’intervento di Massa che decide di lasciar proseguire giudicando regolare l’azione di Asamoah. Decisione che lascia qualche dubbio visto che il laterale della Juventus va deciso sull’avversario quasi disinteressandosi del pallone; azione al limite, con il rigore che poteva anche starci.

PESCARA-SASSUOLO 1-3, arbitro Valeri 6 – Corretta valutazione sul 2-1 neroverde di Pellegrini che anticipa Bizzarri in uscita senza commettere fallo. Giusto fischiare il rigore in favore dei padroni di casa nel finale per il fallo di Consigli su Memushaj.

BOLOGNA-TORINO 2-0, arbitro Ghersini 6 – Pochi grattacapi per il giovane fischietto di Genova, che fa bene a convalidare il vantaggio bolognese visto che il controllo di Dzemaili prima della conclusione vincente è regolare.

PALERMO-INTER 0-1, arbitro Irrati 5,5 – Match ruvido e ricco di situazioni non facili per il direttore di gara. Proteste rosanero nel corso del 33esimo minuto quando Irrati sorvola su una trattenuta di Gagliardini in area ai danni di Goldaniga. Contatto che poteva essere sanzionato con un penalty per i padroni di casa. Rischia grosso Nestorovski che, già ammonito, si prende il lusso di un applauso ironico verso Irrati che preferisce ignorare. E’ il 78esimo quando da un contatto Ansaldi-Nestorovski che costa il secondo giallo al difensore nerazzurro si accende una mischia che porta all’allontanamento di Pioli. Molto fiscale in questo frangente Irrati che forse poteva semplicemente richiamare verbalmente Ansaldi. Nel finale Quaison va in gol su una punizione di Diamanti ma l’arbitro annulla e fa ripetere la battuta visto che il gioco era fermo. Decisione corretta così come il doppio giallo guadagnato nel finale da Gazzi.

GENOA-CROTONE 2-2, arbitro Mariani 6 – Decisione giusta in occasione del rigore assegnato al Genoa nel corso del 66esimo quando il risultato era fermo sull’1-1. Mariani sanziona la spinta tanto evidente quanto ingenua di Ferrari ai danni di Pandev.

EMPOLI-UDINESE 1-0, arbitro Russo 6 – Due gli episodi da rivedere con protagonista Mchedlidze in area friulana: nel primo ingaggia un duello con Samir sbilanciandosi senza subire fallo mentre nel secondo è lo stesso attaccante empolese a commettere fallo ai danni di Felipe. Dunque in entrambi i casi Russo fa bene a non concedere il tiro dal dischetto richiesto dai padroni di casa.

ATALANTA-SAMPDORIA 1-0, arbitro Rizzoli 6 – Episodio decisivo dopo 53 minuti di gioco quando Torreira interviene su Petagna provocando il calcio di rigore trasformato da Gomez. La scorrettezza se c’è non è evidente e Rizzoli concede un penalty che sembra generoso.

ROMA-CAGLIARI 1-0, arbitro Guida 6 – Accenno di proteste da parte del Cagliari in occasione della rete decisiva di Edin Dzeko. Le immagini mostrano chiaramente che sul cross di Rudiger il bosniaco scatta da posizione regolare e nel corpo a corpo con Murru non commette alcuna scorrettezza. Sacrosanto il rosso a Joao Pedro per la brutta entrata ai danni di Strootman.