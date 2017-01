IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Chiesa predestinato, Gomez in affanno

Emiliano Forte

23/01/2017 07:32

VOTI SERIE A / MILANO – La 21esima giornata di Serie A si apre con la gioia incontenibile del 19enne Federico Chiesa, grande protagonista nella vittoria in casa del Chievo della Fiorentina, che trova continuità dopo l’ottima prova contro la Juventus. I bianconeri di Max Allegri riprendono la loro marcia in vetta alla classifica superando con grinta e bel gioco una Lazio mai in partita. Dybala è la punta di diamante di un modulo ultra-offensivo che potrebbe rappresentare l’arma in più della Juventus versione 2017. Tiene il passo la Roma grazie ad un gol da bomber autentico di Edin Dzeko, croce e delizia di Luciano Spalletti. Cade il Milan, che in casa deve arrendersi alla partenza fulminante del Napoli di Sarri e deve fare i conti con un Gomez quasi mai all’altezza della situazione. Rinasce il Sassuolo grazie al ritrovato feeling con il gol di Alessandro Matri.

TOP

5.Dzeko (Roma) – Nel primo tempo non sfrutta a dovere una buona palla di De Rossi, poi nella ripresa il riscatto con il colpo a sorpresa che permette alla Roma di rimanere in scia alla capolista Juventus. Con un’azione degna del suo curriculum, resiste alla carica dell’avversario e conclude come meglio non potrebbe senza lasciare scampo a Rafael. Giocata decisiva che vale oro e che poteva essere bissata più tardi se non fosse per l’opposizione della traversa. Decisivo. VOTO 7

4.Spinazzola (Atalanta) - Spinge con costanza senza concedere tempo e modo di rifiatare ai diretti avversari; nelle sue giocate ci sono corsa e qualità, che lo rendono fondamentale per il gioco di Gasperini. Cerca gloria anche nell’area di rigore blucerchiata senza troppa fortuna. Arrembante. VOTO 7,5

3.Matri (Sassuolo) – Il girone di ritorno è iniziato in maniera esaltante per Alessandro Matri, che infila la seconda doppietta consecutiva ed è l’uomo copertina del successo in casa del Pescara. Sblocca il risultato al primo affondo con una conclusione di sinistro che beffa Bizzarri dopo un perfetto movimento per liberarsi dalla marcatura avversaria. Firma il definivo 3-1 con un destro morbido sul palo lontano; un gesto sopraffino che merita di essere rivisto da più angolazioni per apprezzarne la fattura. Rigenerato. VOTO 7,5

2.Dybala (Juventus) – Passano 4 minuti e con il suo magico sinistro trasforma l’invito di Mandzukic nel vantaggio bianconero. Coordinazione e tiro da applausi che certificano ancora una volta la caratura tecnica di questo giocatore che ha pochi eguali non solo in Serie A, ma in tutta Europa. Il lavoro di Mandzukic e Cuadrado sugli esterni e l’intesa con il Pipita che si affina e si arricchisce di partita in partita gli permettono di trovare quegli spazi che lo rendono a tratti immarcabile. Alieno. VOTO 7,5

1.Chiesa (Fiorentina) – Che serata per il 19enne attaccante viola, che per tutto il match difende e attacca con la stessa grinta e la stessa intensità. Ha una voglia matta d’imporsi, di lottare per i colori viola ed il talento per riuscirci certo non gli manca. Guadagna il rigore che Babacar trasforma nel 2-0 per poi chiudere i conti con un destro ad incrociare in scivolata; primo squillo in Serie A per un figlio d’arte che a vederlo in campo ha tutti i requisiti di un predestinato. Sfrontato. VOTO 8

FLOP

5.De Vrji (Lazio) – Pesa sulla sua coscienza e sull’andamento del match in casa della Juventus il metro di troppo concesso ad Higuain in piena area costato il doppio svantaggio ai suoi. Una distanza che i biancocelesti non riusciranno più a colmare per il resto della gara. Sovrastato. VOTO 5

4.Tonelli (Napoli) – Comincia bene negando a Bacca l’opportunità di sbloccare il risultato dopo 4 minuti poi si perde per strada. E’ suo il regalo gentilmente offerto a Kucka che dal canto suo non fa complimenti ed accorcia le distanze al 37esimo. Le incertezze con il pallone tra i piedi si materializzano anche nel corso della ripresa mentre le cose vanno decisamente meglio quando c’è da contendere agli avversari le palle alte. Impacciato. VOTO 4,5

3.Bizzarri (Pescara) – Evidenti le sue responsabilità sui primi due gol del Sassuolo, che di fatto indirizzano la gara verso i neroverdi riducendo al minimo le speranze di fare risultato dei suoi. Sull’1-0 di Matri si fa sorprendere da una conclusione da posizione defilata non certo irresistibile mentre nella ripresa la sua uscita fin troppo ‘spensierata’ sul cross di Mazzitelli regala a Pellegrini la palla del sorpasso definitivo. Imbarazzante. VOTO 4,5

2.Joao Pedro (Cagliari) – Inspiegabile il fallaccio ai danni di Strootman a tempo ormai scaduto. Ingiustificabile. VOTO 4

1.Gomez (Milan) – Chiamato da Montella a sostituire lo squalificato Romagnoli, il difensore paraguaiano fallisce nell’intento di non far rimpiangere il compagno. Il trio avanzato del Napoli è sicuramente un cliente scomodo per qualsiasi difensore ma Gomez appare davvero impotente quando Insigne e compagni aumentano il livello delle loro giocate. Sulla prima rete azzurra concede praterie per poi farsi saltare come un birillo sul raddoppio firmato Callejon. Dieci minuti da notte horror che finiscono per condizionare il resto del match. Da registrare anche una ghiotta occasione in zona gol buttata via malamente. Impacciato. VOTO 4