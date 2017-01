ZONA MISTA - Calciomercato Cagliari, Isla: "Non penso alle voci. La Juve la più forte"

dall'inviato Andrea Corti

23/01/2017 00:23

ROMA CAGLIARI ISLA / Il Cagliari di Isla esce sconfitta dall''Olimpico'. Il centrocampista cileno, intervenuto in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, ha commentato così la partita contro la Roma: "Stasera non abbiamo fatto bene l'ultimo passaggio ma è stata una buona partita per noi. L'abbiamo preparata come la partita con il Milan e c'è stato lo stesso risultato. Dobbiamo lottare fino alla fine, dobbiamo stare più stretti per arrivare ai 40 punti che valgono la salvezza. Voci di mercato? Non ci penso, penso a giocare e a fare bene a Cagliari".

CORSA SCUDETTO - "Non perché sono stato due anni lì, ma penso che la Juve sia più forte di Napoli e Roma. E' un campionato difficile ma in questi anni la Juve ha sempre vinto lo scudetto".