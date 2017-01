Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: le ultime sul futuro di Seck

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio

22/01/2017

CALCIOMERCATO ROMA SECK / Al termine di Roma-Cagliari, partita vinta 1a0 dalla formazione giallorossa, l'allenatore romanista Luciano Spalletti ha confermato la probabile partenza di Moustapha Seck in questa sessione invernale di calciomercato, spendendo parole d'elogio per il giocatore (definito "splendido") utilizzato solo in un'occasione in Europa League in questa prima parte di stagione 2016/2017.

Il terzino sinistro giallorosso classe 1996 vanta estimatori sia in Italia che all'estero: nello specifico, Seck ha attirato l'interesse di Sampdoria e Sassuolo in Serie A e di Den Haag e Nec Nijmegen in Olanda, oltre che del Brondby in Danimarca.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it. negli ultimi giorni ha acquisito concretezza l'ipotesi Sassuolo (la Roma sta trattando col club neroverde il possibile acquisto di Gregoire Defrel), ma restano ad ogni modo vive le altre piste, in particolar modo quelle olandesi.

Lo scorso 6 gennaio, l'agente di Moustapha Seck, Nunzio Marchione, aveva già parlato della possibile partenza da Roma del suo assistito in esclusiva ai nostri microfoni: "Ci sono stati interessi più o meno forti per averlo in prestito a gennaio, ma mi dovrò ancora incontrare con la dirigenza e discutere del suo futuro. Nessuno ci ha chiesto di andare via, anzi: a Roma, Seck è completamente immerso e integrato con il corpo tecnico ed i compagni di squadra. Se dovesse capitare una buona occasione ne parleremo con la società, ma sarebbe una scelta, quella di andare a giocare di più, fatta solo con il fine di crescere. E non escludiamo di andare all'estero".