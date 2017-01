Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 22 gennaio

22/01/2017 23:45

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. I club continuano ad imbastire nuove trattative di mercato, cercando di sfruttare al massimo gli ultimi giorni a disposizione, prima che termini anche la sessione invernale di calciomercato. In giornata da segnalare la cessione in prestito di Rosso da parte del Torino all'Alessandria