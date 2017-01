Hull City, ansia per Mason: frattura del cranio, il comunicato UFFICIALE

22/01/2017 23:48

HULL CITY MASON CHELSEA / Ansia per le condizioni di Ryan Mason, centrocampista dell'Hull City costretto al ricovero in ospedale dopo uno scontro aereo con Cahill durante la partita con il Chelsea. Come si legge su un comunicato ufficiale diramato dall'Hull City, il calciatore ha riportato la frattura del cranio ed è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico. Al momento il calciatore è in condizioni stabili e dovrà restare in ospedale nei prossimi giorni. Domani sarà rilasciato un ulteriore aggiornamento sulle sue condizioni fisiche.

B.D.S.