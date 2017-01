22/01/2017 23:12

ATALANTA SAMPDORIA RIGORE / Protesta la Sampdoria per il rigore assegnato all'Atalanta che ha deciso la sfida di Bergamo: nessun rappresentante ha parlato dopo il match con i liguri che hanno deciso per il silenzio stampa. Inoltre sul sito del club il pezzo dedicato alla cronaca della gara presenta un titolo eloquente: "Atalanta-Sampdoria decisa da un rigore che non c'è".

B.D.S.