Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi: "Penso solo al presente. Sheva e Totti i miei idoli"

22/01/2017 23:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi è il talento italiano del momento. L'esterno d'attacco della Fiorentina infiammerà certamente il prossimo calciomercato. L'azzurro piace infatti alle big italiane, Milan e Inter su tutte, ma anche a quelle estere, come il Bayern Monaco di Ancelotti. Bernardeschi, ospite alla 'Domenica Sportiva', ha parlato proprio del suo futuro, ma non solo: "E' giusto pensare al presente - esordisce l'attaccante - Io al momento sono concentrato sulla Fiorentina, non può essere altrimenti. Bandiera della Fiorentina? Il pensiero c'è, io sono legatissimo alla Fiorentina. Vedremo di costruire il tutto insieme

RITARDO - "Quando si fa una competizione importante come l'Europeo non è facile ritrovare le energie fisiche e mentali. Abbiamo speso tanto in estate e ho faticato a mettermi a pari con i miei compagni. Il mister si riferiva a questo ad inizio stagione. Giocare più vicino alla porta? Mi sono sempre adattato a quello che dicono i tecnici ma è chiaro che mi piace di più giocare un po' più avanti"

IDOLO - "Sono sempre stato tifoso di Sheva e Totti e sono rimasto colpito anche dalle persone che erano anche fuori dal campo e questo ti resta dentro. Per questo li ho pressi a modello".

SOUSA - "Ci sono stati dei momenti di difficoltà ma abbiamo sempre dato il 100% per il mister. Mai avuto diverbi con l'allenatore".

CONTINUITA' - "Ho avuto qualche difficoltà nel trovare continuità. Giocare in un ruolo e poi in un altro non ti aiuta ma credo che da quando sono in questo ruolo sto facendo sempre buone partite".

JUVENTUS-ROMA - "Penso che i bianconeri siano una spanna sopra gli altri. Napoli e Roma potrebbero comunque dargli fastidio".

M.S.