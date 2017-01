Roma-Cagliari, Rastelli e il gol di Dzeko: "A parti invertite cosa avrebbe deciso l'arbitro?"

22/01/2017 23:07

ROMA CAGLIARI RASTELLI GOL DZEKO / Ha protestato in occasione del gol di Dzeko e alla fine di Roma-Cagliari Massimo Rastelli ai microfoni di 'Premium Sport' è partito proprio da lì: "Dalla mia posizione sembrava fallo, poi bisogna rispettare le decisioni degli arbitri. In quella circostanza a volte si dà vantaggio al difensore. Vorrei vedere a parti invertite cosa avrebbe deciso l'arbitro".

PRESTAZIONE - "Sono contento per la prestazione della squadra. Con Milan e Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine con le grandi squadre. In alcune partite occorre coprire gli spazi e poi nel finale puoi rischiare con qualche attaccante in più".

B.D.S.