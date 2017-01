Roma-Cagliari, Dzeko scherza: "Stasera si è visto come sono molle"

22/01/2017 22:41

ROMA CAGLIARI DZEKO / Autore del gol vittoria in Roma-Cagliari, Edin Dzeko a 'Premium Sport' ha parlato alla fine del match: "La vittoria è molto importante perché è stata difficile contro una buona Cagliari. Per noi era importante vincere e abbiamo fatto il nostro. Guardiamo a noi stessi. Prima dicevamo che non potevamo vincere 1-0, ora lo abbiamo fatto per tre volte di fila. La difesa fa il suo lavoro. Molle? Avete visto oggi eh. Scherzi a parte, era difficile, il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ho sbagliato una bella palla di Dani. Nel secondo tempo ho fatto gol, come dice il mister sono stato molto cattivo. Lotta a tre? Noi pensiamo solo alla Roma".

B.D.S.