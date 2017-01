Serie A, Roma-Cagliari 1-0: basta Dzeko, Spalletti resta in scia della Juve

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

22/01/2017 22:38

SERIE A ROMA CAGLIARI DZEKO / La Roma resta in scia della Juventus: la formazione di Spalletti regola il Cagliari (1-0) nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. E' Edin Dzeko il match-winner della sfida dell'Olimpico con un piattone su cross di Rüdiger in avvio di secondo tempo. I padroni di casa comandano il gioco per tutto il match ma non riescono - soprattutto nel primo tempo - a creare grandi pericoli dalle parti di Rafael. La pressione è costante ed è il bosniaco a sbloccare il risultato al 56' tra le proteste dei sardi per il duello con Murru. I giallorossi sfiorano poi il raddoppio con Bruno Peres che sbaglia la ribattuta su una respinta corsa di Rafael. Nel finale poi traversa di Dzeko ed espulsione di Joao Pedro ma il risultato non cambia: la Roma vince e resta a un punto dalla Juventus.

ROMA-CAGLIARI 1-0

56' Dzeko (R)

Classifica: Juventus 48*, Roma 47, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan 37*, Fiorentina 33*, Torino 30, Cagliari 26, Bologna 26*, Udinese 25, Chievo 25, Sampdoria 24, Genoa 24, Sassuolo 24, Empoli 21, Palermo 10, Crotone 10*, Pescara 9*.

*una partita in meno