Roma-Cagliari, De Marco sicuro: "Braccio De Rossi? Non era rigore"

22/01/2017 21:58

ROMA CAGLIARI RIGORE DE MARCO / Episodio controverso nel corso del primo tempo di Roma-Cagliari. I sardi hanno reclamato un calcio di rigore in occasione del tiro di Farias che si è andato ad infrangere contro il braccio di De Rossi. Per De Marco, presente negli studi di 'Premium Sport', però, non si tratta di penalty: "Il braccio è largo ma la palla carambola prima sul ginocchio e poi sul braccio - afferma l'ex arbitro - Secondo me l'arbitro Guida ha fatto bene a lasciar proseguire il gioco".

M.S.