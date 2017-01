22/01/2017 21:47

CALCIOMERCATO EMPOLI JAKUPOVIC / Nome nuovo per la porta dell'Empoli. I toscani - secondo quanto riportato dal 'Daily Star' - sarebbero sulle tracce di Eldin Jakupovic dell'Hull City. L'estremo difensore potrebbe lasciare l'Inghilterra e sbarcare in Italia per una cifra vicina ai 2 milioni di sterline.

M.S.