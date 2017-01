22/01/2017 21:35

ROMA CAGLIARI BORRIELLO / Finisce 0-0 il primo tempo tra Roma e Cagliari: i giallorossi hanno il predominio del gioco ma non riescono a passare. All'intervallo Borriello ha parlato a 'Premium sport': "La Roma è un osso duro. Stiamo soffrendo, lo sappiamo fare ma dobbiamo ancora tenere botta. Nel secondo tempo non sarà facile. Problemi fisici? Ho preso due botte. Contro le grandi serve sacrificio ed essere concentrati per la palla giusta".

B.D.S.