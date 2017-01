PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-CAGLIARI: Dzeko versione bomber, Alves in confusione

Dall'inviato Andrea Corti

22/01/2017 22:40

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA CAGLIARI PROMOSSI E BOCCIATI - Terza vittoria con il minimo scarto consecutiva per la Roma di Spalletti, grazie ad un gol da attaccante vero firmato Edin Dzeko. Il bosniaco è tra i migliori, ed insieme alla sua spiccano le prestazioni di Nainggolan e Fazio. Il Cagliari è parso organizzato, ma una volta subito il (meritato) gol non è mai riuscito ad impensierire Szczesny. Grazie a questi tre punti continua la rincorsa della squadra giallorossa alla Juventus.

ROMA

Szczesny sv - Una sua uscita di testa (a farfalle) mette i brividi alla Roma. Per il resto poco impegnato.

Manolas 6 - Fa quasi il terzino destro (senza compiti di spinta): la velocità lo aiuta molto a svolgere questo ruolo. 90' Vermaelen sv.

Fazio 7 - Sprizza autorevolezza e sicurezza da tutti i pori, guida la difesa alla grande come ormai ha abituato da tempo.

Rüdiger 7 - Dopo pochi minuti da centrale sinistro Spalletti gli cambia fascia affidandogli anche compiti di spinta. Reclama per una trattenuta in area. Nella ripresa torna sul centro-sinistra, e ha il (grande) merito di innescare Dzeko nell'azione dell'1-0.

Bruno Peres 5 - Imbarazzante in un paio di appoggi sbagliati che rischiano di costare cari alla sua squadra. Gravissimo l'errore a un metro dalla porta che poteva regalare il 2-0 alla Roma. Rendimento ancora decisamente lontano rispetto a quelle che erano le attese estive.

De Rossi 5,5 - Parte benissimo con alcune splendide aperture e dei recuperi provvidenziali. Poi alterna buone cose ad alcune gravi amnesie, e per un giocatore del suo livello non è accettabile.

Strootman 6,5 - E' in grande ripresa, e la sua ritrovata brillantezza anche in fase offeniva lo testimonia.

Emerson 6 - In pratica gioca tutto il match da quarto difensivo, e i compiti di copertura lo portano a limitare le sue sortite offensive.

Nainggolan 7 - Conferma il suo ottimo momento lottando con il consueto ardore. Sfiora un altro eurogol.

Perotti 6,5 - Dopo un quarto d'ora dilapida un'occasionissima a due passi dalla porta con un liscio clamoroso. Cresce con il passare dei minuti fino a diventare uno dei protagonisti del match. Dall'81' El Shaarawy sv.

Dzeko 7 - Alla mezz'ora ha la palla giusta ma non riesce a concludere come l'assist di De Rossi meriterebbe. Dopo alcuni momenti difficili si riscatta da campione realizzando un gol da bomber vero, quale in pochi lo considerano. Sfortunatissimo con la traversa di testa nel finale.

All. Spalletti 6,5 - La sua squadra gioca indifferentemente a tre o a quattro in difesa ed è sempre più cinica come dimostra il terzo 1-0 di fila. La sua Roma è diventata solida e spietata (anche se ha sprecato più di un gol), chi l'avrebbe mai detto?

CAGLIARI

Rafael 7 - Nel primo tempo si ritrova fra le mani un pallone tirato non al meglio da Dzeko. Sul gol non può nulla. Poi è bravo su Perotti e ancora su Dzeko. Miracoloso su una bomba di Nainggolan.

Pisacane 5 - Perotti ed Emerson lo mettono in crisi in varie occasioni, non passa una serata all'insegna della serenità.

Ceppitelli 5,5 - Iniseme ad Alves soffre Dzeko e le incursioni dei trequartisti della Roma. Dall'81' Faragò sv - Esordio in Serie A nel finale.

Bruno Alves 4,5 - Non dà mai sicurezza alla retroguardia, in alcuni interventi dimostra che per lui i giorni migliori sono ormai un ricordo lontano.

Murru 5 - Si fa bruciare da Dzeko nell'azione del gol. Per il resto buona copertura su un Bruno Peres in confusione.

Isla 4,5 - Il Cagliari spinge poco dalla sua parte e lui fa ben poco per farsi notare.

Tachtsidis 5 - Ex poco rimpianto, tenta di fare il metronomo davanti alla difesa ma il pressing avversario lo mette parecchio in difficoltà.

Dessena 5 - Contro il centrocampo della Roma non ha vita facile. La forma migliore è ancora lontana. Dal 66' Joao Pedro 4 - Entra per dare la scossa, ma non riesce a lasciare il segno. Espulso per un fallaccio su Strootman.

Barella 6 - Un suo strappo nel primo tempo mette paura alla Roma. Si sacrifica molto in fase di copertura.

Farias 6 - In avvio ha una buona occasione ma il tiro dal limite gli viene rimpallato (e reclama anche il rigore per un presunto mani di De Rossi). Ha il compito di supportare Borriello quasi da seconda punta. Dal 72' Sau sv.

Borriello 5,5 - Lotta come al solito, ma non gli arriva mai il pallone giusto.

All. Rastelli 5,5 - Il suo Cagliari tiene botta, ma quando c'è da reagire non riesce a proporre nulla di plausibile.

Arbitro: Guida 6 - Qualche dubbio su un presunto fallo di mani di De Rossi a inizio match. Sul gol di Dzeko la decisione sembra quella giusta.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (90' Vermaelen), Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan (88' Paredes), Perotti (81' El Shaarawy); Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Seck, Pellegrini,, Gerson, Totti, Tumminello. All. Spalletti.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pisacane (81' Faragò), Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena (66' Joao Pedro); Barella, Farias (72' Sau); Borriello. A disp.: Colombo, Crosta, Salamon, Cadili, Bianco, Antonini Lui, Giannetti. All. Rastelli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Marcatore: 55' Dzeko (R)

Ammoniti: 18' Pisacane (C), 82' Ceppitelli (C), 87' Manolas (R), 89' Barella

Espulso: 90'+1 Joao Pedro.