Calciomercato Roma, da Baldissoni 'spiraglio' per Defrel

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

22/01/2017 20:15

CALCIOMERCATO ROMA BALDISSONI DEFREL / Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, ha parlato a 'Premium Sport' prima del fischio d'inizio della sfida con il Cagliari. Il dirigente giallorosso è partito dal calciomercato Roma con Defrel nome caldo e Pellegrini che potrebbe essere la chiave: "Porte chiuse? Leggo anche io, non è detto che sia vero. Non commentiamo il mercato. Se c'è un'opportunità sarà colta, a gennaio non è facile. Spalletti ripete la stessa cosa. Le altre si sono rafforzate? Rispondo con una battuta: evidentemente la Roma è già forte. Se dobbiamo aggiungere qualcuno, dobbiamo prendere qualcuno che possa aggiungere qualcora. Rinforzo mirato? Sì, ma Spalletti ha detto anche che la squadra può stare bene così e se deve arrivare qualcuno deve essere in grado di dare una mano quando chiamato in causa. Se ci sarà quest'opportunità bene, altrimenti stiamo bene così".

Baldissoni ha parlato anche dell'intervista di Sabatini: "Si continua a parlare di centri di potere ma lui ha parlato di centri di pensiero. Comunque la Roma è una soltanto e uno è il pensiero: crescere e diventare squadra protagonista, bisogna vincere dei titoli e questo deve essere la nostra ossessione".

Roma, Baldissoni su Juve-Lazio e scudetto

Il dirigente della Roma ha parlato anche del campionato, partendo da Juventus-Lazio: "Già è difficile pensare alle nostre partite, figuarsi quelle delle altre. Non esistono squadre imbattibili, non solo in Italia. La Juventus parte con dei vantaggi, noi non smetteremo di provarci fino alla fine e sappiamo che non lo faranno neanche gli altri. Non è chiuso ancora niente, ma tutto passa dalle nostre prestazioni. L'unica cosa che conta è vincere stasera".