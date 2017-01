Punto Primavera, risultati e classifiche 14a giornata: poker Inter e Juve, colpaccio Milan

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/01/2017 10:10

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la quattordicesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

Campionato Primavera, risultati e classifiche 14a giornata

GIRONE A - Il risultato più roboante di giornata è il 7-2 rifilato dalla Sampdoria al Vicenza, che consente ai blucerchiati di tenere il passo di Lazio (1-0 al Perugia, con gol del 'solito' Rossi) e Verona (2-0 al Brescia, doppietta dell'attaccante slovacco Tupta) e di salire così in testa alla classifica. A cedere la vetta è la Fiorentina, battuta in casa dal Milan grazie ad una doppietta di Vido.

GIRONE B - La Juventus vince 4-0 contro l'Udinese (90' in campo per Mattiello) e allunga in classifica, complice il concomitante pareggio casalingo del Chievo con l'Empoli (2-2). Il Torino aggancia i clivensi, grazie alla vittoria ad Avellino (pur rischiando troppo nel finale, passando dallo 0-3 al 2-3).

GIRONE C - La capolista del Gruppo C è l'Inter, che guarda tutti dall'alto in basso dopo il poker a Palermo (tripletta di Rivas). La Roma vince lo scontro diretto contro la Virtus Entella (2-3 in Liguria) e si porta al secondo posto alle spalle dei nerazzurri. La sorpresa di giornata è la vittoria del Frosinone contro l'Atalanta (2-1): gli orobici vengono superati anche dal Genoa, vittorioso a Crotone per una rete a zero.

GIRONE A:

SAMPDORIA-VICENZA 7-2: 5' Baumgartner (S), 12' Leverbe (S), 27' Scapin (V), 29' Diaby (S), 34' Cioce (S), 40' Parker (V), 48' aut. Sbrissa (V), 73' Vrioni (S), 84' Testa (S)

SPAL-SPEZIA 1-1: 26' Ferrari (Spa), 61' rig. Demofonti (Spe)

VERONA-BRESCIA 2-0: 13' rig. e 71' Tupta

CESENA-NAPOLI 0-1: 52' Russo

FIORENTINA-MILAN 1-2: 27' Vido (M), 41' Maganjic (F), 68' Vido (M)

LATINA-TRAPANI 0-3: 64' Musso, 80' Portovenero, 84' Licari

LAZIO-PERUGIA 1-0: 64' Rossi

CLASSIFICA: Lazio, Sampdoria, Verona 30; Fiorentina 28; Milan 26; Napoli 25; Latina, Spal 20; Cesena, Vicenza 16; Brescia, Spezia 9; Trapani 8; Perugia 7.

GIRONE B:

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0: 30' Mincione

PESCARA-SASSUOLO 3-0: 32' Delli Carri, 35' e 82' Del Sole

JUVENTUS-UDINESE 4-0: 2' Clemenza, 70' Kean, 82' Bove, 90' Toure

PRO VERCELLI-CARPI 1-0: 30' Soto

CHIEVO-EMPOLI 2-2: 29' Damiani (E), 64' e 70' Ngissah (C), 84' Giampà (E)

ASCOLI-BARI: RINVIATA

AVELLINO-TORINO 2-3: 5' rig. D'Alena (T), 22' Traore (T), 57' rig. De Luca (T), 82' Ciotti (A), 90' Garofalo (A)

CLASSIFICA: Juventus 34; Chievo, Torino 31; Sassuolo 24; Empoli, Udinese 22; Bari* 19; Benevento 17; Pescara 16; Pro Vercelli 15; Cittadella 13; Carpi 12; Ascoli* 8; Avellino 7.

GIRONE C:

VIRTUS ENTELLA-ROMA 2-3: 15' Tumminello (R), 39' Anocic (R), 47' Di Paola (VE), 57' Soleri (R), 62' Puntoriere (VE)

SALERNITANA-NOVARA 1-2: 14' e 75' Salucci (N), 85' rig. Maione (S)

FROSINONE-ATALANTA 2-1: 10' Modesti (F), 31' Mallamo (A), 54' Pedrazzini (F)

PALERMO-INTER 0-4: 20' Pinamonti, 23', 55', 90'+4' Rivas

CAGLIARI-PISA 1-1: 72' Biancu (C), 87' Micchi (P)

CROTONE-GENOA 0-1: 18' Logan

TERNANA-BOLOGNA 0-1: 63' El Kaouakibi

CLASSIFICA: Inter 36; Roma 33; Virtus Entella 31; Genoa 30; Atalanta 29; Bologna 23; Novara, Palermo 21; Crotone 19; Cagliari 14; Frosinone 10; Pisa 8; Ternana 7; Salernitana 3.