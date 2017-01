Calciomercato Lipsia, pronto il colpo dalla Scozia

23/01/2017 04:14

CALCIOMERCATO LIPSIA/ Il Lipsia è pronto a mettere a segno un colpo di mercato in linea con i parametri del club che vuole acquistare solamente calciatori under 23 e con un ingaggio che non superi i 3 milioni di euro all'anno. Il profilo giusto individuato dagli scout della rivelazione della Bundesliga è Barrie McKay, attaccante scozzese dei Rangers di Glasgow capace di giocare sia da ala che da centravanti. Come riporta il 'Daily Record', la trattativa per portarlo in Germania sarebbe in fase avanzata: 8 milioni di euro il costo del suo cartellino.

S.F.