Roma-Cagliari, Tachtsidis: "Speriamo di fare risultato"

22/01/2017 19:53

ROMA CAGLIARI / Panagiotis Tachtsidis analizza le difficoltà del match odierno tra il suo Cagliari e la Roma: "Sono cresciuto dall'esperienza con la Roma, sono contento di tornare ma ora penso al Cagliari. Loro stanno andando bene, hanno entusiasmo ma anche noi stiamo vivendo un buon momento - le sue parole a 'Premium Sport' - Oggi speriamo di fare risultato, giocherò come ho sempre fatto. Per migliorare bisogna lavorare tutta la settimana come ci chiede il mister".

M.D.A.