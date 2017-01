Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-0: il 'Papu' Gomez non fallisce dagli undici metri!

22/01/2017 19:54

SERIE A ATALANTA-SAMPDORIA 1-0 / L'Atalanta sorpassa il Milan in classifica e tiene il passo dell'Inter, anch'essa vincente oggi contro il Palermo. I bergamaschi in attesa del Torino nella prossima giornata hanno battuto per 1-0 la Sampdoria. Il colpo del ko ai danni dei liguri arriva su un calcio di rigore perfettamente trasformato da Alejandro Gomez: a Bergamo il sogno Europa ancora non finisce.

Atalanta-Sampdoria 1-0: 54' Gomez rig (A)

Classifica: Juventus 45, Roma 44, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 30, Cagliari 26, Bologna 26, Udinese 25, Chievo 25, Sampdoria 24, Genoa 24, Sassuolo 24, Empoli 21, Palermo 10, Crotone 10, Pescara 9.

O.P.