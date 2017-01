DIRETTA - Serie A, Roma-Cagliari: segui la cronaca LIVE

22/01/2017 19:45

DIRETTA ROMA-CAGLIARI LIVE / Roma e Cagliari chiudono il programma della 21esima giornata di Serie A con il posticipo delle ore 20,45. I giallorossi sono a caccia dei punti necessari per distanziare il Napoli ed inseguire la Juventus, i sardi invece proveranno a mettere in cascina punti utili per la zona salvezza. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale della sfida.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko.

Cagliari (4-4-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, B. Alves, Murru; Isla, Dessena (C), Tachtsidis, Barella; Farias, Borriello.

SEGUONO AGGIORNAMENTI!