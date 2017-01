Pescara-Sassuolo, Donatelli: "Clima surreale. Meglio non giocare dopo Rigopiano"

22/01/2017 19:18

PESCARA SASSUOLO DONATELLI / "Oggi non c'era il clima giusto per scendere in campo, si poteva evitare di giocare. Abbiamo giocato solamente perché siamo dei professionisti", questo il commento breve ma significativo del vice allenatore del Pescara, Marcello Donatelli, a 'Rai Sport'. Il riferimento è ovviamente ai fatti degli ultimi giorni ed alla tragedia di Rigopiano, i tifosi abruzzesi inoltre hanno omaggiato le vittime e chi sta soffrendo in questo momento con uno striscione a tutta curva.

O.P.