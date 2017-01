ZONA MISTA - Palermo-Inter, Gonzalez: "Classifica difficile, ma non si molla"

22/01/2017 19:06

ZONA MISTA PALERMO INTER GONZALEZ / Giancarlo Gonzalez ha parlato in zona mista - dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it - dopo la sconfitta patita contro l'Inter. Il difensore ha dichiarato: "L'atteggiamento è stato buono, però siamo tristi perché usciamo ancora una volta dal campo con una sconfitta. Per la salvezza possiamo ancora farcela, di certo non molleremo, io e i miei compagni daremo tutto per questa maglia e per i tifosi. Vedendo la classifica la situazione è difficile, però dobbiamo guardare di partita in partita: una vittoria potrebbe cambiare tutto e darci quell'entusiasmo necessario per la rimonta. Corini? Il mister ha le sue idee, piano piano siamo assimilando i suoi schemi e fino al termine del campionato daremo tutto in campo per lui, la società, la città e i tifosi. Il mercato? Noi pensiamo solo al campo, a dare il massimo per la maglia. Chi arriverà dovrà dare il suo contributo come stiamo facendo io e i miei compagni. Il mio rendimento? Sto migliorando dopo l'infortunio di inizio stagione. Ora sto crescendo, però sono dispiaciuto per la sconfitta di oggi. La fascia da capitano? E' un orgoglio, ringrazio il mister e lo staff per la fiducia. Vedo ogni giorno con quale impegno si allenano i miei compagni e sono orgoglioso di guidarli come capitano".

