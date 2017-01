Calciomercato Palermo, Zamparini contatta Ballardini: le ultime di CM.IT

Dall'inviato Giorgio Musso (@GiokerMusso) / M.D.A.

CALCIOMERCATO PALERMO / Futuro ancora in bilico per Eugenio Corini al Palermo. Al termine della sconfitta odierna contro l'Inter, come appreso da Calciomercato.it presente al 'Barbera', Zamparini avrebbe ricontattato Davide Ballardini per la panchina rosanero. Già la scorsa settimana Corini è stato vicino all'addio al Palermo, ma la situazione è poi rientrata.

Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta, ha spiegato: "Adesso parlerò con la società e il nuovo Ds per capire cosa vogliono fare. Dobbiamo affrontare queste 17 partite che mancano con dignità e orgoglio. Non ci sto al gioco di essere sempre in bilico dopo ogni partita e dopo ogni sconfitta. Serve un percorso, bisogna dare un segnale chiaro fino al termine del campionato e non di incertezza dopo ogni partita. Appena finisco la conferenza parlerò subito col Ds Salerno".