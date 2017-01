Empoli-Udinese, Martusciello felice: "Imparato dagli errori commessi"

22/01/2017 18:40

EMPOLI UDINESE MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello soddisfatto per la vittoria dell'Empoli contro l'Udinese. Il tecnico è intervenuto a fine gara per commentare la prestazione dei suoi ragazzi: "Non è oggi il momento della svolta, ma è la conseguenza della partita di Sassuolo dove avevamo toccato il fondo - le sue parole a 'Radio Lady' - La squadra ha saputo far tesoro degli errori e adesso questi sono i risultati. I ragazzi sono stati bravi e faccio un plauso a Pucciarelli che ha fatto un ruolo non suo, permettendomi di far giocare Levan e Maccarone. Così come è stata buona la partita di Buchel. Oggi abbiamo subito mezzo tiro in porta. Se parliamo della vittoria non possiamo citare Veseli per la gran palla messa in mezzo".

M.D.A.