Genoa-Crotone, Nicola: "Manca un calcio di rigore. Spiace il divario con l'Empoli"

22/01/2017 18:55

GENOA CROTONE NICOLA / Davide Nicola, allenatore del Crotone, è intervenuto a 'Rai Sport' a seguito del pareggio dei suoi ragazzi contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Siamo andati a 'Marassi' con l'idea di vincere e per quanto ho visto in campo meritavamo anche la vittoria. Dispiace vedere un divario così marcato con l'Empoli in zona salvezza, un solco che penso non rispecchi la realtà del campo. Oggi ci manca anche un calcio di rigore e i due gol presi nascono da nostri errori, nostre ingenuità"-

O.P.