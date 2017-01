Palermo-Inter, Corini: "Meritavamo un risultato diverso. Contento di quanto ho visto"

22/01/2017 18:13

PALERMO INTER CORINI / Eugenio Corini ha parlato così a 'Rai Sport' dopo la sconfitta subita contro l'Inter. Il tecnico del Palermo ha detto: "Sono contento di quanto fatto dai ragazzi e penso che avremmo anche meritato qualcosa in più. Ci sono state delle situazioni che ci hanno penalizzato e che potevano andare in maniera diversa. Nestorovski? Adesso lo conoscono in molti e quindi per lui il compito è diventato più complicato".

O.P.