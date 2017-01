Calciomercato Genoa, Juric-Preziosi: c'è il confronto. La situazione panchina

22/01/2017 18:05

CALCIOMERCATO GENOA JURIC / Calciomercato.it vi ha già parlato della situazione panchina in casa Genoa con un mister Juric traballante, il pareggio di oggi contro il Crotone non ha migliorato la situazione. C'è stato un confronto negli spogliatoi tra il tecnico dei liguri ed il Presidente Preziosi: per il momento nonostante la rabbia della proprietà l'allenatore dovrebbe comunque essere confermato, stando a quanto riporta 'Sky Sport'.

O.P.