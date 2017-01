PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-SAMPDORIA: Spinazzola devastante, Pereira in bambola

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

22/01/2017 19:56

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-SAMPDORIA: PROMOSSI E BOCCIATI / L’Atalanta batte di misura la Sampdoria grazie a un penalty realizzato da Gomez. Bene anche Petagna, Caldara, Masiello. I doriani ci provano senza fortuna con Quagliarella e Muriel.

ATALANTA

Berisha 6,5 – Esce con sicurezza su un primo sussulto di Praet, reattivo a metà nel primo tempo in uscita su Quagliarella. Bene anche sulle uscite alte.

Bastoni 7 – E’ tra i due promossi di giornata in prima squadra. Prestazione attenta in copertura sulla corsia sinistra, senza alcuna sbavatura. A inizio ripresa prova addirittura di sorprendere Puggioni, ma il suo tiro è troppo debole.

Caldara 7 – Partita attenta, al pieno della concentrazione. Accorcia bene su Schick e imposta bene in fase di possesso. Nella ripresa una chiusura straordinaria su Muriel in contropiede.

Masiello 7 – Attento dietro, le sue verticalizzazioni accendono gli attaccanti e costringono spesso la difesa della Samp a commettere fallo. Provvidenziale nella ripresa a chiudere su Schick in area.

Conti 6,5 – Avvio straordinario, giunge più volte al fondo e mette dentro palloni velenosi per la difesa della Sampdoria. Dalla corsia di destra dialoga con dimestichezza con Petagna, creando facilmente la superiorità numerica. Dal 61’ Zukanovic 6 – Entra in campo per dare maggiore supporto alla fase difensiva, contributo generoso.

Melegoni 6 – Raccoglie l’eredità di Gagliardini a centrocampo, il suo esordio assoluto in Serie A racconta di un altro giovane italiano dotato di buona tecnica e ottima personalità per ritagliarsi il suo spazio in questa squadra. Dal 46’ Grassi 6 – Riesce a dare maggiore dinamicità alla mediana atalantina rispetto al compagno, verticalizza con maggiore sostanza e contiene a difesa del vantaggio.

Freuler 5,5 – Qualche apertura sulle corsie laterali, un paio di contrasti vinti di forza. Tuttavia la sua gara non ha la fisionomia solita e questo pesa sull’economia del gioco di tutta la squadra.

Spinazzola 7,5 – Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma sulle giocate rapide mette in luce tutte le qualità. Crea buone occasioni con precisi cambi gioco per tagliano tutto il campo, abile anche palla al piede. Prova anche forzare nell’area avversaria alla ricerca della rete.

Kurtic 6 – Tanto lavoro in fase difensiva, sulle accelerazioni viene controllato piuttosto bene dalla linea difensiva doriana. I compiti tattici gli assorbono energie fisiche e mentali ed è per questo che non sembra sempre nel pieno della sua brillantezza.

Petagna 7 – Cerca la profondità e giunge al tiro senza fortuna al primo tempo. Nella ripresa è molto abile a procurarsi il calcio di rigore.

Gomez 7 – La sua imprevedibilità mette in affanno la retroguardia avversaria. Puggioni gli nega la possibilità d’impattare la palla su un cross a fine primo tempo. Nella ripresa va più volte vicino alla rete su azione e ci conferma un cecchino dagli undici metri. Dal 87’ Toloi s.v.

All. Gritti (Gasperini squalificato) 7 – Senza Kessie (impegnato in Coppa d’Africa) e dopo la cessione di Gagliardini all’Inter, lo staff tecnico dell’Atalanta si affida con coraggio a centrocampo a un altro frutto del proprio vivaio, il diciassettenne Melegoni. L’altro esordiente è Bastoni. Di fatto non cambia nulla rispetto al passato: l’Atalanta è la solita squadra vogliosa che gioca a viso aperto contro chiunque e che non può che raccogliere applausi.

SAMPDORIA

Puggioni 6,5 – Risolve di esperienza una palla in area pericolosa lavorata da Conti, controlla senza problemi un tiro dal limite di Petagna. Poco prima dell’intervallo una sua uscita anticipa Gomez. Su quest’ultimo compie un vero miracolo al 52’. Non può nulla sul rigore.

Pereira 5 – Il suo approccio alla partita non è dei migliori. Nel primo tempo si fa saltare con troppa facilità da Spinazzola. Viene costretto al fallo che gli costa il giallo e concede una punizione da posizione pericolosa. Era diffidato, salterà il prossimo match.

Silvestre 6 – Costretto spesso ad accorciare sugli inserimenti di Spinazzola e andare in aiuto a Pereira quando in difficoltà. Cerca di correre meno rischi possibili.

Skriniar 6 – Lotta con Petagna e rischia il giallo in almeno un paio di episodi. Partita portata a casa senza infamia e senza lode.

Pavlovic 6 – Dalle sue parti deve vedersela con Conti, che cerca di contenere per buona parte del match. Chiude bene le diagonali, poco incisivo su punizione.

Praet 6 – Difende palla e cerca varchi buoni per giungere al tiro dal limite, lavoro portato a termine non sempre con precisione. Guadagna qualche punizione da posizione interessante. Esce dal campo per un problema fisico. Dal 50’ Djuricic 5,5 – Ci prova subito con un’accelerata su contropiede, poi si becca un giallo evitabile.

Torreira 5,5 – Soffre le giocate veloci degli avversari e in alcune circostanze finisce per farsi saltare troppo facilmente da Petagna. Nella ripresa è poco abile a gestire la postura in un contatto con l’attaccante bergamasco ritenuto da rigore.

Linetty 5,5 – Spesso sotto pressione in copertura su Gomez e l’accorrente Spinazzola. Se la cava abbastanza bene, ma finisce stremato. Dal 58’ Muriel 6 – Ci prova in un paio di occasioni senza fortuna.

Fernandes 6 – Un paio di conclusioni dalla distanza che potevano essere gestite meglio, il suo atteggiamento aggressivo fa comunque la differenza nei duelli alla ricerca della palla. Dal 82’ Budimir s.v.

Quagliarella 6,5 – Poco prima della mezz’ora si coordina bene ma non inquadra la porta. Ci prova altre due volte senza fortuna. Corre come un ragazzino ed è tra i più pericolosi della squadra di Giampaolo per tutti i novanta minuti.

Schick 5,5 – Sbaglia la migliore occasione della Sampdoria al primo tempo, calciando malissimo una palla filtrata da Fernandes. Nella ripresa il suo tiro a botta sicura trova la pronta respinta in scivolata di Masiello.

All. Giampaolo 5,5 – Imposta il match facendo attaccare alta la sua squadra, bloccando così la manovra dei centrocampisti avversari. Tuttavia la Sampdoria non riesce a contenere gli esterni dell’Atalanta, con Spinazzola e Conti che giungono quasi sempre al cross in area. Dopo lo svantaggio butta nella mischia Muriel per dare maggiore densità alla fase offensiva, ma non riesce a raggiungere il pari.

Arbitro: Rizzoli 6 – Al 34’ Petagna deposita la palla a rete, ma la posizione è nettamente in fuorigioco: rete chiaramente annullata. Un paio di minuti dopo giusta la punizione fischiata in favore di Berisha, che subisce fallo in uscita nella sua area. Al 53’ giudica da rigore il contatto tra Torreira e Petagna: la scelta può starci, anche se al limite del regolamento.

TABELLINO

ATALANTA-SAMPDORIA 1-0

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Bastoni, Caldara, Masiello; Conti (61’ Zukanovic), Melegoni (46’ Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez (87’ Toloi). A disp: Gollini, Mazzini, D’Alessandro, Migliaccio, Pesic, Suagher, Paloschi, Raimondi. All. Gritti (Gasperini squalificato)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Praet (50’ Djuricic), Torreira, Linetty (58’ Muriel); Fernandes (82’ Budimir); Quagliarella, Schick. A disp: Tozzo, Krapikas, Barreto, Palombo, Regini, Cigarini, Bereszynski. All. Giampaolo

Arbitro: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 54’ Gomez (rig. A)

Ammoniti: 28’ Pereira (S), 73’ Kurtic (A), 81’ Djuricic (S), 88’ Skriniar (S)

Espulsi: