Bologna-Torino, Mihajlovic: "Maxi Lopez un peso! Inutile aver preso Iturbe se..."

22/01/2017

BOLOGNA TORINO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic non è felice dopo il ko contro il Bologna per 2-0. A 'Sky Sport' il commento su Maxi Lopez è duro: "E' solo un peso in questo momento. Abbiamo provato in tutti i modi per farlo rientrare nel peso, ma non ci siamo riusciti. Chi gioca nella mia squadra deve rispettare certe regole":

A 'Rai Sport' amplia i temi della partita: "Oggi siamo stati davvero troppo prevedibili, Belotti c'è mancato molto, ma non possiamo dipendere da lui. Iturbe? In questo momento non voglio parlare dei singoli, quando non rendiamo nel complesso è inutile parlare delle individualità. Se dopo due partite mettiamo in croce Juan è inutile averlo preso".

