Premier League, Arsenal-Burnley 2-1: vittoria al cardiopalma, Sanchez regala i tre punti al 98°!

22/01/2017 17:39

PREMIER LEAGUE ARSENAL BURNLEY / Giornata emozionato all''Emirates Stadium'. I tifosi dell'Arsenal possono festeggiare per la vittoria sul Burnley, ma - a discapito dei pronostici iniziali - gli uomini di Wenger hanno dovuto faticare più del previsto per ottenere i tre punti. Succede tutto nella ripresa: sblocca il match Mustafi al minuto 59. La gara sembrava avviarsi verso un tranquillo 1-0, ma nei minuti di recupero succede di tutto: al 93° gli ospiti pareggiano dal dischetto con Gray. Ma, a tempo praticamente scaduto, è Sanchez - anche lui dagli 11 metri - a regalare i tre punti (e il secondo posto in classifica) ai 'Gunners'.

Arsenal-Burnley 2-1 (59' Mustafi, 93' rig.Gray, 98' rig.Sanchez)

CLASSIFICA: Chelsea 52, Arsenal 47, Tottenham 46, Liverpool 45, Manchester City 43, Manchester United 41, Everton 36, West Brom 32, Stoke 28, West Ham 28, Southampton 27, Burnley 26, Bournemouth 26, Watford 24, Leicester 21, Middlesbrough 20, Swansea 18, Crystal Palace 16, Hull City 16, Sunderland 15.

D.G.