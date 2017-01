22/01/2017 17:43

EMPOLI UDINESE DELNERI / L'Udinese perde fuori casa contro l'Empoli e mister Delneri analizza il ko contro gli azzurri a 'Rai Sport': "Sconfitta non bella oggi, l'Empoli ha meritato per grinta e per voglia. Prima volta che stecchiamo, per così dire, qualche giocatore sta avendo difficoltà fisiche, non riusciamo più a produrre quello che invece riuscivamo a fare fino a poco tempo fa".

O.P.