Palermo-Inter, Joao Mario: "Pioli ci ha aiutati, vogliamo la Champions"

22/01/2017 17:30

PALERMO INTER JOAO MARIO / Joao Mario soddisfatto per la vittoria dell'Inter contro il Palermo. Il centrocampista portoghese, autore della rete decisiva, ha fatto il punto a fine gara: "Partita molto importante per noi, abbiamo lavoranto molto durante la settimana per vincere oggi - le sue parole a 'Premium Sport' - Questa squadra ha molta qualità, l'allenatore oggi ha cambiato alcuni calciatori e noi dobbiamo sempre farci trovare pronti. Gabigol è come un fratello, è molto contento per il mio gol. Lavoro di Pioli? Conosce bene il campionato italiano, ha aiutato la squadra tatticamente e dobbiamo continuare così. Per me la cosa più importante non è correre molto, ma correre bene. Champions? Noi ci crediamo. Manca tanto e adesso pensiamo solo al Pescara".

M.D.A.