Pescara-Sassuolo, Di Francesco: "Voci di mercato non aiutano Defrel. Acerbi..."

22/01/2017 17:20

PESCARA SASSUOLO DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, ha parlato a 'Rai Sport' dopo la vittoria dei suoi per 3-1 contro il Pescara. L'apertura è dedicata alle popolazioni terremotate: "Al di là delle scelte che non spettano a me, il mio cuore è legato a quello che è successo a Rigopiano. Personalmente posso solo dire che sono vicino alle persone che adesso soffrono e sono in lutto". Si passa poi al campo: "La vittoria di oggi era quanto avevo chiesto ai ragazzi dopo l'uscita dalla Coppa, siamo stati distratti da tante cose, abbiamo fatto alcuni cambi e le cose sono andate bene. Pellegrini? Un giocatore davvero interessante preso dalla Primavera della Roma, alle volte deve essere più concreto, ma sono sicuro che diventerà un elemento importante. Mercato? Non dipende da me, ovviamente non vorrei privarmi di Defrel ed Acerbi, Gregoire al momento non è aiutato da queste voci".

O.P.