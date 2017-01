Palermo-Inter, Pioli: "Vittoria importante. Sbagliata l'espulsione di Ansaldi"

22/01/2017 17:25

PALERMO INTER PIOLI / Stefano Pioli ha analizzato la vittoria della sua Inter sul campo del Palermo. Il tecncio si è detto piuttosto soddisfatto: "Ogni vittoria è sempre molto bella, sapevamo che la gara sarebbe stata difficile - le sue parole a 'Premium Sport' - Anche altre squadre qui hanno vinto soffrendo. Non abbiamo concesso nessun tiro e abbiamo avuto parecchie occasioni. Ci sono da migliorare alcune cose ma è stata una vittoria importante. Champions? Pensiamo solo a noi stessi sapendo che continuando così ci toglieremo tante soddisfazioni. Non dipende solo da noi".

ESPULSIONE - "Il gioco era fermo, io sono uscito dalla mia area. Ho sentito il quarto uomo dire che non si trattava di nulla, ma quando ho visto l'ammonizione di Ansaldi sono andato a chiedre spiegazioni. Pensavo che a gioco fermo potessi uscire dall’area tecnica, invece no. Ho sbagliato e ho pagato. Ci sono state tante scivolate su questo campo, Ansaldi non voleva procurare danno. C'era il fallo di Ansaldi ma non l'ammonizione. E' stato un episodio e preferirei non parlarne. E' stata una gara difficile probabilmente anche per l'arbitro".

JOAO MARIO - "Vogliamo occupare meglio l'area e Joao Mario è stato bravo a farsi trovare in area nell'occasione del gol. I nostri centrocampisti hanno capacità di lettura di questi movimenti".

OBIETTIVI - "Dobbiamo far sì che gli scontri diretti possano risultare decisivi, ma davanti vanno veloci. L'anno scorso la zona Champions è stata sopra gli 80 punti se non sbaglio. E' importante dare continuità al lavoro e ai risultati. Per noi ogni partita è impegnativa dal punto di vista mentale perché stiamo recuperando. C'è da correre ancora tanto".

Intervenuto in conferenza stampa, dove è presente l'inviato di Calciomercato.it, Pioli ha aggiunto: "E' stata una partita sporca, ma ce l'aspettavamo. L'abbiamo interpretata bene, forse serviva maggiore qualità, però l'approccio è stato quello giusto. Anche se nel primo tempo serviva maggiore velocità nella circolazione della palla. Champions? Stiamo correndo fortissimo, ma davanti fanno altrettanto. Serve un girone di ritorno eccezionale, dobbiamo cercare di vincere quelle partite dove siamo superiori sulla carta e poi giocarcela negli scontri diretti. Stiamo crescendo tanto, ma non dobbiamo cambiare atteggiamento. Questa settimana sarà determinante per preparare le prossime tre fondamentali partite con Pescara, Lazio in Coppa Italia e Juventus. Dobbiamo rimanere concentrati, vogliamo continuare a vincere. Joao Mario-Banega? Abbiamo vinto delle partite con Joao dall'inizio, con Banega titolare o sostituendoli. Si stanno facendo trovare tutti pronti e di questo sono molto soddisfatto".

M.D.A.