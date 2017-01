DIRETTA - Serie A, Atalanta-Sampdoria 0-0: segui la cronaca LIVE

22/01/2017 18:00

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA LIVE / Alle 18 la Serie A torna in campo per il primo posticipo della 21esima giornata: Atalanta e Sampdoria scendono in campo a Bergamo in attesa della chiusura tra Roma e Cagliari alle 20,45. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale della sfida.

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Bastoni, Caldara; Conti, Kurtic, Freuler, Melegoni, Spinazzola; Petagna, Gomez.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Praet, Torreira, Linetty; B. Fernandes; Quagliarella, Schick.

SEGUONO AGGIORNAMENTI!