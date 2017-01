PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-INTER: Joao Mario provvidenziale, Quaison superficiale

Davide Ritacco

22/01/2017 17:03

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-INTER PROMOSSI E BOCCIATI – Pioli richiama Banega e lancia Joao Mario dalla panchina e il portoghese regala i tre punti. Rispoli spinge tanto ma finisce esausto. Quaison è troppo egoista per questo Palermo. Icardi in ombra.

PALERMO

Posavec 5,5 – Qualche buona parata nel primo tempo su Icardi, Perisic e Candreva ma anche molte incertezze, specialmente con la palla fra i piedi. Incolpevole sul gol subito, la distanza è davvero minima.

Cionek 5 – Buona guardia nel primo tempo anche se dalla sua parte Perisic entra spesso. Senza l’aiuto di Rispoli (esausto) va in difficoltà evidente.

Gonzalez 5,5 – Icardi gli dà molto lavoro e il duello è a tratti rude ed entusiasmante ma il gol dà energie all’Inter e avvilisce il Palermo.

Goldaniga 6 – Un paio di salvataggi e recuperi di rilievo, soprattutto su Icardi. Nella ripresa a campo aperto sa accorciare bene gli spazi.

Rispoli 6 – Tra i più positivi del Palermo. Spinge con continuità sulla destra creando problemi alla retroguardia nerazzurra. Peccato la sua spinta si esaurisca dopo meno di un’ora. Dal 78’ Diamanti s.v.

Henrique 5,5 – Primo tempo interessante con verticalizzazioni preziose. Nella ripresa si perde Joao Mario in occasione del gol. Una disattenzione troppo grave per questo Palermo. Dal 71’ Balogh 5,5 – Il giovane bulgaro non incide più di tanto, anzi si fa ammonire quasi subito limitando la sua partita.

Jajalo 5,5 – La partita è equilibrata e lui prova a tenere alto il ritmo in mezzo al campo ma non appena i nerazzurri alzano il ritmo va in difficoltà. Dal 81’ Chochev s.v.

Gazzi 6 – Grande lavoro e sacrifico in mezzo al campo. Finisce presto la benzina ma il suo apporto è fondamentale per consentire al Palermo di avere un buon equilibrio.

Pezzella 5 – Prova negativa, sbaglia tanto e lascia a Candreva delle libertà che non dovrebbe avere.

Quaison 5,5 – Pericoloso ma anche molto egoista. Se il Palermo deve salvarsi ha bisogno del sacrificio di tutti e della collaborazione di tutti.

Nestorovski 5 – Di tiri in porta davvero pochi. E’ molto mobile e si vede svariare su tutto il fronte lottando spesso contro i nerazzurri. Si prende un giallo e rischia il secondo.

All. Corini 6 – Il suo Palermo sta diventando sempre più squadra, condizione necessaria per raggiungere la salvezza ma sono ancora troppo gli errori e le sbavature. La classifica è sempre più pericolosa.

INTER

Handanovic 6 – Il Palermo si aggira spesso dalle sue parti ma di veri pericoli per lui non ne porta. Quando è chiamato in causa risponde presente.

D'Ambrosio 6 – Buona guardia dalla sua parte. Prova a spingere e far lavorare la catena di destra con Candreva.

Miranda 6,5 – Il difensore brasiliano sembra tornato sui suoi buon livelli. Bravo nel difendere ma anche nell’impostare da dietro.

Murillo 6 – Dopo la bella prestazione in coppa Italia arriva un’altra gara positiva. Il colombiano sta ritrovando convinzione nei suoi mezzi. Nel finale si erge a protagonista nelle mischie finali.

Ansaldi 5 – Tanti errori di misura fino all’espulsione finale. Spinge bene ma è con sufficienza che valuta alcune situazioni.

Brozovic 6,5 – Nel primo tempo va vicino al gol con un destro potente dal limite. Gioca con Gagliardini molto bene e il suo atteggiamento nel pressing è positivo. Qualche errore in appoggio ma il campo con la pioggia non era perfetto.

Gagliardini 6,5 – Altra prestazione convincente. Sa dialogare con i compagni e imbeccare gli attaccanti con i tempo giusti. Pericoloso anche in chiave gol un po’ meno quest’oggi in copertura.

Candreva 6 – Si è acceso a tratti sbagliando anche qualche cross di troppo. Lavora bene con D’Ambrosio e dalla destra l’Inter attacca bene. Dal 82’ Santon s.v.

Banega 5,5 – Forse ha pagato la partita di giovedì perché era molto stanco e impreciso. Pioli lo capisce e lo toglie dopo 55 minuti. Dal 55’ Joao Mario 7 – Il portoghese entra in campo e risolve il match con un inserimento perfetto che regala la sesta vittoria consecutiva. E’ il secondo gol con la maglia nerazzurra, fin qui il più importante.

Perisic 6 – Partita da alti e bassi. Giocate importanti, intervallate da piccole grandi imprecisioni. Il croato è una pedina fondamentale per Pioli ma deve essere più continuo dentro la partita. Dal 77’ Kondogbia 6,5 – E’ entrato bene nel match tenendo palla e facendo bene la diga in mezzo al campo.

Icardi 6 – Sfiora il gol in più di un’occasione ma non riesce a concretizzare. Pericoloso ma non letale. Questa volta hanno avuto la meglio i difensori su di lui per mancanza di lucidità.

All. Pioli 6,5 – Pur soffrendo l’Inter continua a vincere. E’ arrivata la sesta vittoria e la classifica inizia a sorridere. Ottima lettura della partita, ottima personalità e continuità di risultati. Peccato per l’allontanamento.

Arbitro: Irrati 5,5 – Gara spigolosa. Al 33’ il Palermo protesta a ragione per una trattenuta su Goldaniga da parte di Gagliardini. Non il fallo di mano (che non c’è) ma la trattenuta è passibile del penalty. Poco dopo anche Icardi potresta per una trattenuta in area, anche qui poteva starci il rigore. Nella ripresa Nestorovski rischia il secondo giallo per una applauso ironico verso l’arbitro ma Irrati fa finta di non vedere. Al 78’ a seguito di uno scontro duro fra Ansaldi e Nestorovski si accende una mischia che fatica a controllare. Conseguenza sono l’espulsione di Ansaldi e allontanamento di Pioli. Altro giallo al 83’ quando viene annullato il gol a Quaison, Diamanti protesta perché dice di non aver chiamato la distanza mentre l’arbitro la stava già contando. Doppio giallo, corretto, anche per Gazzi.

TABELLINO

PALERMO-INTER 0-1

Palermo (3-5-1-1): Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli (dal 78’ Diamanti), Henrique (dal 71’ Balogh), Jajalo (dal 81’ Chochev), Gazzi, Pezzella;Quaison: Nestorovski. A disp.: Marson, Vitiello, Andelkovic, Morganella, Chochev, Embalo, Diamanti, Aalesami, Bentivegna, Silva, Trajkovski. All.: Corini



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Gagliardini; Candreva (dal 82’ Santon), Banega (dal 55’ Joao Mario), Perisic (dal 77’ Kondogbia); Icardi. A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Medel, Nagatomo, Biabiany, Eder, Palacio, Gabigol. All.: Pioli

Arbitro: Irrati di Pistoia

Marcatori: 65’ Joao Mario (I)

Ammoniti: 19’ Nestorovski (P), 36’, 78’ Ansaldi (I), 36’ D’ambrosio (I), 43’ Goldaniga (P), 63’, 95’ Gazzi (P), 78’ Balogh (P), 83’ Diamanti (P), 83’ Quaison (P)

Espulsi: 78’ Ansaldi (I), 95’ Gazzi (P)

Note: