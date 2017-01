INSTAGRAM - Juventus-Lazio, Bonucci: "Il modulo non c'entra, questa è la nostra anima!"

22/01/2017 16:55

INSTAGRAM BONUCCI JUVENTUS LAZIO / La Juventus stende la Lazio con un convincente 2-0 e ritorna alla vittoria. Attraverso il proprio profilo di 'Instagram' Leonardo Bonucci ha voluto commentare la prestazione odierna:

"Questa è la vera anima Juve. Non conta modulo, non conta chi. Conta il come si scende in campo. 11 in tutte e due le fasi. Spirito di lotta, sacrificio e disponibilità. La strada è questa. Ora avanti tutta. ????????????⚪️⚫️ #finoallafineforzajuventus #vincere #maimollare.

Ps: un ringraziamento ai tifosi della Lazio per il coro finale. Rispetto e Onore a Voi".

D.G.