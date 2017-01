Palermo-Inter, finale concitato: duro scontro Ansaldi-Nestorovski. Espulso l'interista

22/01/2017 16:52

PALERMO INTER / Finale concitato al 'Renzo Barbera' tra Palermo e Inter. Al minuto 79, Ansaldi e Nestorovski sono stati protagonisti di un duro scontro di gioco vicino alla zona delle panchine, al quale ha fatto seguito un parapiglia prontamente sedato dall'arbitro Irrati e i suoi assistenti. Entrambi i calciatori sono andati in scivolata per recuperare la palla, ma il fischietto ha deciso di ammonire (e quindi espellere per doppio giallo) il calciatore interista, scatenando le proteste di Pioli, poi allontanato dal campo. Nestorovski, già ammonito, non è stato invece sanzionato.

M.D.A.