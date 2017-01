PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-TORINO: Dzemaili spietato, Rossettini sottotono

Marco Di Nardo

22/01/2017 17:02

PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA TORINO PROMOSSI E BOCCIATI – Con una doppietta di Dzemaili, il Bologna di Donadoni conquista la terza vittoria di fila in campionato del 2017. Ai granata, privi di Belotti, non basta un buon Ljajic. Male Pulgar e Rossettini.

BOLOGNA

Mirante 6 – Bravo nel deviare in angolo un calcio di punizione velenoso di Ljajic al 39’. Bene nelle uscite alte.

Krafth 6 – Bravo nel mantenere bene la posizione, concedendo poco spazio al duo Barreca-Ljajic nell’andare al cross.

Maietta 6 – A dispetto della gara di Coppa Italia, effettua delle buone chiusure e non commette errori in fase d’impostazione.

Oikonomou 6 – Gioca una gara molto attenta, riuscendo spesso ad anticipare l’avversario di turno.

Masina 6 – Rispetto alla gara con l’Inter, accompagna spesso l’azione offensiva, andando spesso al cross.

Pulgar 5,5 – Prestazione ancora poco convincente del giovane regista di Donadoni che, ancora una volta, non riesce a dare sempre velocità alla manovra del Bologna.

Nagy 6,5 – La buona tecnica consente all’ungherese di dettare bene i tempi di gioco. Il suo continuo movimento senza palla, consente al Bologna di creare una situazione di superiorità numerica sulla destra. Dal 78’ Donsah 6,5 – Dopo la buona prestazione in Coppa Italia, l’ex Sassuolo si conferma facendo una buona fase d’interdizione e servendo a Dzemaili, all’83’, l’assist che consente allo svizzero di segnare il secondo gol.

Dzemaili 7 – Su assist di Krejci, segna il suo quarto gol stagionale. Bravo negli inserimenti e nel ricercar spesso l’ampiezza. Su assist di Donsah, segna il gol del due a zero all’83’.

Di Francesco 6 – Sia a destra che a sinistra, riesce spesso a metter in difficoltà la difesa granata. Da un suo cross, arriva il gol dell’uno a zero. Dal 72’ Verdi 6 – Dopo 85 giorni, ritorna in campo facendo bene entrambe le fasi di gioco.

Destro 6 - Bravo nel protegger palla e far salire la squadra. Il suo continuo movimento senza palla, consente agli esterni e agli interni di centrocampo di inserirsi.

Krejci 6,5 – Serve il suo quinto assist vincente stagionale, consentendo a Dzemaili di segnare il gol dell’uno a zero al 43’. I suoi tagli verso il centro area, sono sempre un pericolo per il Torino. Dall’87’ Rizzo – s.v.

All. Donadoni 6,5 – Continua a vincere e convincere il suo Bologna, dimostrando di saper soffrire quando è il Torino ad attaccare, per poi colpire in contropiede.

TORINO

Hart 6 – Incolpevole sui due gol di Dzemaili. Bravo nel dire di no a Destro e Verdi, dimostrando di essere un buon portiere tra i pali.

Zappacosta 5 - In occasione del gol di Dzemaili, sbaglia la posizioni permettendo a Krejci di colpire di testa per il centrocampista svizzero. Poco preciso nei cross, quando si sovrappone a Falque. Dal 46’ De Silvestri 5,5 – Rispetto all’ex Atalanta, ha fatto poco o nulla in entrambe le fasi di gioco.

Rossettini 5 – Sbaglia nel non marcare Dzemaili nella circostanza dell’uno a zero del Bolgona. Commette qualche errore di troppo negli anticipi e nella fase di costruzione.

Moretti 6 – Rispetto all’ex Bologna, mantiene la posizione riuscendo a limitare il raggio d’azione di Destro.

Barreca 5,5 - Bada molto alla fase difensiva, cercando di limitare il duo Krafth-Di Francesco. Poco incisivo nelle sovrapposizioni.

Benassi 6 – Bravo nello scegliere i tempi d’inserimento ma troppo lento nel cross e nei passaggi.

Valdifiori 5,5 – Eccetto qualche apertura interessante, l’ex Napoli non riesce mai a prendere le redini della squadra in mano. Dal 66’ Iturbe 5,5 – Non incide come ci si sarebbe aspettato.

Baselli 6 – Dopo un primo tempo poco convincente, cresce nella ripresa soprattutto grazie al cambio di modulo che esalta le sue qualità negli inserimenti. Dal 78’ Martínez – s.v.

Falque 5 – A dispetto delle precedenti gare, l’ex Roma disputa una gara sotto tono, facendo poco movimento senza palla.

Boyé 5 – Prova con il fisico a sovrastare i due difensori centrali avversari ma non sempre ne esce vincente. Non si rende mai pericoloso sotto porta.

Ljajic 6,5 – Dei tre attaccanti, è l’unico che prova a velocizzare la manovra del Torino ed a cercare con insistenza la porta ma di fronte si trova un Viviano in forma.

All. Mihajlovic 5,5 – Senza Belotti, il suo Torino perde grinta, cinismo e velocità in attacco. Per l’ennesima volta, dimostra grande fragilità difensiva.

Arbitro: Ghersini 6 – Discreta prestazione di gara dell’arbitro della sezione di Genova che opta più per il dialogo che per le ammonizioni, ogni qualvolta fischia un fallo di gioco.

TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 2-0

Bologna (4-3-3): Mirante, Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina, Pulgar, Nagy (78’ Donsah), Dzemaili, Di Francesco (72’ Verdi), Destro, Krejci. A disposizione: Da Costa, Mbaye, Frabotta, Okwonkwo, Ferrari, Viviani, Mounier, Sarr, Petkovic. All. Donadoni

Torino (4-3-3): Hart, Zappacosta (46’ De Silvestri), Rossettini, Moretti, Barreca, Benassi, Valdifiori (66’ Iturbe), Baselli (78’ Martínez), Falque, Boyé, Ljajic. A disposizione: Padelli, Ajeti, Carlao, Gustafson, Obi, Lukic, De Luca, Cucchietti. All. Mihajlovic

MARCATORI: 43’ – 83’ Dzemaili (B)

ARBITRO: Davide Ghersini (Sez. di Genova)

AMMONITI: 38’ Dzemaili (B), 46’ Benassi (T), 62’ Destro (B), 75’ De Silvestri (T)

ESPULSI: