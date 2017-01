Serie A, 21a giornata: Joao Mario lancia l'Inter! Genoa: doppia beffa, Torino giù

22/01/2017 16:56

SERIE A 21 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / L'Inter soffre e vince contro il Palermo nel pomeriggio della Serie A grazie alla rete di Joao Mario nella seconda frazione. Successo importante per i nerazzurri che battono la compagine rosanero nonostante l'uomo in meno nel finale di gara (espulso Ansaldi). Successo anche per il Bologna con la doppietta di Dzemaili che affonda il Torino, e due gol anche per Matri nella vittoria per 3-1 del Sassuolo sul campo del Pescara. Colpo del Crotone a 'Marassi': due volte in svantaggio e per due volte recupera il Genoa per il pareggio finale; vince l'Empoli con Mchedlidze contro l'Udinese.

Bologna-Torino 2-0: 44' e 84' Dzemaili (B)

Empoli-Udinese 1-0: 83' Mchedlidze (E)

Genoa-Crotone 2-2: 43' Simeone (G), 54' Ceccherini (C), 66' Ocampos rig. (G), 74' Ferrari (C)

Palermo-Inter 0-1: 65' Joao Mario (I)

Pescara-Sassuolo 1-3: 2'e 73' Matri (S), 56' Bahebeck (P), 65' Pellegrini (S)

Classifica: Juventus 45; Roma 44; Napoli 44; Lazio 40; Inter 39, Milan 37; Atalanta 35; Fiorentina 33; Torino 30; Cagliari 26; Bologna 26, Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Genoa 24; Sassuolo 24; Empoli 21; Palermo 10; Crotone 10; Pescara 9.