INSTAGRAM - Atalanta-Sampdoria, nuova puntata del 'Papu Fascia Festival': "Che ne sanno i 2000?"

22/01/2017 16:45

LAZIO ATALANTA GOMEZ / Nuovo appuntamento con le fasce personalizzate del 'Papu' Gomez. Come di consueto, il fantasista dell'Atalanta ha svelato attraverso il proprio profilo di 'Instagram' la fascia da capitano che indosserà in campo: contro la Sampdoria, stavolta, spazio ad una striscia dal forte sapore 'amarcord', con tutte immagini che rievocano gli anni '90. Dal logo dei Guns N' Roses al Tamagochi e il Push Pop. La nostalgia, per chi ha vissuto quegli anni, è assicurata.

D.G.