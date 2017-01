Calciomercato Inter, interesse forte per Vrsaljko: contatti allacciati!

22/01/2017 16:30

CALCIOMERCATO INTER VRSALJKO / Come riporta 'Premium Sport', l'Inter avrebbe contattato direttamente l'agente di Sime Vrsaljko per avviare una trattativa per il trasferimento. Il terzino in forza all'Atletico Madrid è un obiettivo dei nerazzurri che hanno già incassato l'ok di mister Pioli per procedere: da convincere però il club spagnolo, in quanto l'Atletico Madrid fino a poche settimane fa era restio a cedere Vrsaljko come appreso anche dalla redazione di Calciomercato.it.

O.P.